Economia Fortuna dos bilionários brasileiros cresceu 39% em meio à pandemia, diz UBS Com esse valor, o Brasil ocupa a décima posição no ranking de países com maiores fortunas detidas por bilionário

A fortuna dos bilionários brasileiros cresceu 39% entre abril e julho de 2020, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, segundo relatório do banco suíço UBS e da PwC. Desde 2009, a riqueza dos bilionários nacionais praticamente dobrou, com aumento de 99%. Conforme o levantamento, a fortuna dos bilionários brasileiros somava US$ 176,1 bilhões ao fim de julho (R$ 98...