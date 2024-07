Economia Ford revela o primeiro teaser de nova versão da Ranger De acordo com informações da Ford, a nova versão vai chegar ao mercado este ano

A Ford divulgou as primeiras imagens da nova versão da Ranger, que vai chegar ao mercado este ano – veja aqui. O modelo adiciona mais uma opção ao portfólio da picape, que hoje conta com as versões XL, XLS, XLT e Limited, além da esportiva Ranger Raptor. A Ranger redefiniu o segmento de picapes médias com o lançamento da sua nova geração, que está co...