Economia Financiamentos de imóveis com recursos da poupança crescem 124% e batem novo recorde No total, os financiamentos imobiliários devem somar R$ 251 bilhões até o final deste ano --valor 42% maior do que o registrado em 2020

Os financiamentos imobiliários com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) mais do que dobraram no primeiro semestre deste ano. Na comparação com o período de janeiro a junho de 2020, os R$ 97,05 bilhões concedidos em 2021 representam alta de 123,9%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (22) pela Abecip (Associação Brasileira das En...