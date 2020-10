Economia Fim do auxílio emergencial deve deixar 38 milhões sem assistência, diz FGV O número representa 61% da parcela da população que recebeu o auxílio emergencial

O fim do auxílio emergencial em dezembro deve deixar cerca de 38 milhões de brasileiros sem assistência, segundo estima estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas). O número corresponde às pessoas que receberam a 1ª parcela – de um total de 67 milhões –, mas que não estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e, sendo assim, não vão receber o Bolsa Família depois do fim d...