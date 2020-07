Economia Fim de prazos para pagamento do IPTU em Palmas e Porto Nacional Na Capital o prazo termina nesta quarta-feira, 15, já em Porto Nacional a data é sexta-feira, 17

O prazo para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício 2020 de Palmas termina nesta quarta-feira, 15. Já em Porto Nacional o prazo se encerra nesta sexta-feira, 17. Na Capital, o vencimento é do pagamento a vista com desconto e nessa data deverá ser quitado também os valores referentes aos meses de mar...