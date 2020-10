Economia Fim de auxílios e desemprego ameaçam recuperação em 2021 Avaliação feita pela Ibre afirma que a pandemia do novo coronavírus deverá continuar afetando a economia brasileira no próximo ano

A expectativa de piora no mercado de trabalho em diversos países, incluindo o Brasil, combinada com a redução de estímulos fiscais e dos programas de proteção ao emprego, estão entre as principais ameaças à recuperação da economia no próximo ano, período que ainda deverá ser afetado pela pandemia do novo coronavírus. Essa é a avaliação feita por economistas do Ibr...