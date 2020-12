Economia Fim de alíquota de importação de armas gera novo choque entre Bolsonaro e indústria nacional Presidente e seus filhos fazem campanha pelo que chamam de abertura do mercado de armas desde antes da disputa eleitoral que levou o chefe do clã à Presidência

Em mais um capítulo do azedume entre a indústria de defesa nacional e o governo de Jair Bolsonaro, causou contrariedade no setor a decisão do governo Jair Bolsonaro de zerar, a partir de janeiro, a alíquota de importação de revólveres e pistolas. O mal-estar foi ainda maior porque na véspera (8) empresários e entidades da área de defesa e segurança fizeram um enc...