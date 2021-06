Economia Filadélfia tem novo caso de mormo confirmado e Estado chega a 13 registros da doença Esse novo caso não tem vínculo com outros casos registrados no município, já que os anteriores já haviam sido sanados pela Adapec

Nesta quinta-feira, 10, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) recebeu a confirmação de mais um caso de mormo no Tocantins. Esse novo caso é de uma mula de uma propriedade rural no município de Filadélfia. Somente neste ano, o Tocantins já registrou 13 casos de mormo, com registros em Taguatinga e Filadélfia, que já tinham sido sanados pela Adapec após conclusão d...