Uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal de Palmas em oito estabelecimentos comerciais para verificar o preço dos cortes de carnes vendidos nos supermercados apontou que a maior variação foi encontrada no quilo do filé mignon bovino. A carne apresentou uma diferença de 79%, com preços que variam entre R$ 76,90 e R$ 42,99, segundo o órgão.

Conforme o levantamento que ocorreu entre os dias 12 e 15 de dezembro, a segunda maior variação foi no corte conhecido como patinho. O quilo da carne está sendo comercializado entre R$ 49,19 a R$ 28,99, o que representa uma variação de 70%.

De acordo com o órgão, a pesquisa encontrou uma disparidade de 63% no quilo do músculo, com preços entre R$ 38,99 a R$ 23,98, terceira maior variação. A menor alternância de preços encontrada foi no quilo da alcatra e da maminha. Os cortes das carnes apresentaram uma variação de 16% entre os supermercados pesquisados.

Conforme o Procon, os valores do peito de frango aparecem com preços que vão de R$ 23,99 a R$ 14,99. O filé de frango foi encontrado entre R$ 23,79 e R$ 15,99.

O superintendente do Procon Municipal de Palmas, Rafael Dias, disse por meio da assessoria que a pesquisa serve para os consumidores terem uma referência dos preços praticados nos supermercados palmenses.

Ele orienta para que o consumidor verifique a qualidade do produto na hora da compra e certifique-se de que o estabelecimento atende aos padrões de qualidade recomendados pelos órgãos de inspeção higiênico-sanitária”, destacou.

Para atendimento de forma presencial, os consumidores podem se dirigir a uma das seguinte unidades:

- Resolve Palmas Centro (Avenida JK) - Quadra 104 Sul, Avenida JK, Conjunto 1, Nº 120 - Plano Diretor Sul;

- Resolve Palmas Região Sul (Taquaralto) - Quadra 31, Rua 11, Lotes 1-18, Setor Taquaralto;

- Resolve Palmas do Capim Dourado Shopping – Quadra 107 Norte, Avenida NS-5, S/N – Plano Diretor Norte.