Veículo mais vendido no Brasil, a picape Fiat Strada se reinventa a cada ano e faz jus ao dogma que líderes não se acomodam. Uma das novidades da linha 2024 é a versão Ultra Turbo 200, que tem pegada mais urbana e apelo esportivo, comercializada por R$ 134.980,00. O Sobre Rodas teve a oportunidade de testá-la.

A cereja do bolo da Fiat Strada Ultra é o novo motor 1.0 turbo três cilindros flex de 130 cv de potência com etanol (125 cv com gasolina) e 20,4 kgfm de torque a 1.750 rpm. Ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Herdado do Pulse e do Fastback, ele tem desempenho de sobra em qualquer situação.

A nova motorização é combinada com o câmbio automático CVT com opção de 7 marchas e três modos de condução (automático, manual e sport). Além disso, conta com o botão Sport no volante. Com tudo isso, é um foguete quando você acelera. Além da aceleração, as retomadas da picape também garantem segurança em ultrapassagens.

Econômica

Outra excelente notícia: é econômico. O Fiat Strada Ultra e as outras versões turbinadas da picape podem fazer 12,1 km/l com etanol na cidade e 8,3 km/l em trechos rodoviários, números que mudam para 13,2 km/l e 9,4 km/l com gasolina, respectivamente. Em trecho urbano, com etanol, conseguimos 12,3 km/l, enquanto em rodovias foi de 8,5 km/l.

A introdução do novo motor T200 na Strada exigiu mais da engenharia para deixar a picape mais firme. Foi preciso utilizar novas molas e amortecedores, além de um novo acerto da direção elétrica e pinças de freios dianteiro.

Assim, a Strada Ultra oferece ótima dirigibilidade com motor mais potente, deixando-a mais prazerosa de dirigir no dia a dia. Essas mudanças deixaram a picape Fiat Strada ainda mais bem à frente da Chevrolet Montana, sua principal concorrente. É só conferir o número de unidades vendidas.

Mesmo no modo ‘normal’, o conjunto de motorização age bem em baixas rotações, algo bem interessante para o dia no trânsito. Na estrada, é rápida nas retomadas e ultrapassagens, principalmente no modo esportivo, com giros mais altos e, claro, mais barulho.

Design e interior

No visual, as versões turbinadas da Strada, inclusive a Ultra, ganharam uma nova grade frontal, em colmeia, novo para-choque dianteiro e faróis de neblina em LEDs reestilizados. Elas deram uma sensação de largura e robustez.

A versão Ultra tem um toque esportivo no friso vermelho realçando a frente da picape, badges externos Ultra, retrovisor preto brilhante e estribo lateral. As rodas são aro 16 polegadas, calçadas com pneus 205/55 R16.

No interior, a Strada Ultra traz novo volante com botão vermelho para o modo Sport, carregador de celular por indução e ar digital. O acabamento das portas foi melhorado com o descanso de braço em um material mais macio.

O volante e os bancos são revestidos em couro e trazem costuras em vermelho. Destaque para o sistema multimídia com de 7 polegadas, câmera de ré e ar-condicionado digital.

Segundo a Fiat, a Strada de cabine simples tem capacidade para levar 720 kg e 1.354 litros na caçamba. As versões de cabine dupla levam 650 kg e 844 litros. Como a Ultra pesa 1.251kg, a relação peso-potência é de excelentes 9,62 kg/cv.

Segurança

A Fiat Ultra é equipada com recursos de segurança importantes, como controle eletrônico de estabilidade, que corrige automaticamente as saídas dianteiras e traseiras, e o sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por aproximadamente dois segundos ao arrancar em ladeiras e em ré em manobras.

Traz também o controle eletrônico do eixo de tração em situações leves de off-road, freando a roda que tiver menos tração e proporcionando maior aderência e desempenho em terrenos desafiadores.