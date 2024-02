Economia FGV Ibre lança centro de pesquisa de olho em aperfeiçoamento do sistema fiscal O lançamento ocorre no primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal e a coincidência com o início do funcionamento da regra fiscal não é à toa

O FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) inaugura, na próxima quinta-feira (15), o Centro de Política Fiscal e Orçamento Público. Com a sigla CPFO, o centro será um local de geração de pesquisas e desenvolvimento de modelos econômicos que sejam capazes de avaliar as decisões de finanças públicas do Brasil. O lançamento ocorre no ...