Economia Feriado de Finados aumenta em 40% movimentação nos aeroportos

Mais de um milhão de pessoas em todo o país devem passar pelos principais aeroportos brasileiros neste fim de semana prolongado pelo feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2). As informações são da Agência Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o número é 40% maior do que o registrado no último feriado de 12 de outubro. O levantamento foi feito a partir...