A Feira Online Gurupi de negócios virtuais agora vai até o dia 13 de julho e não mais até o dia 10, conforme a programação original que começou no dia 30 de junho. Com a meta de potencializar as vendas na cidade de empresas de diversos segmentos por comercialização em plataforma de vendas digital e entregas delivery, a feira ganhou mais três dias de duração.

“Em uma semana o empresário conseguiu vender de forma online, alcançar mais pessoas e também aprender mais sobre empreendedorismo e posicionamento de marca nas palestras online. Por isso, resolvemos ampliar a data da feira, explica Jales Moura, empresário e organizador do evento.

Participam empresas de vestuário, calçados, eletrodomésticos, alimentação, panificadoras, farmácias, materiais de construção, produtos agropecuários e pet shop com conteúdo acessível pelo celular, tablet ou computador.

O circuito gastronômico também bombou, segundo o gerente de uma das empresas, Elias Gomes. “Desde o início do circuito que estamos conseguindo dobrar os atendimentos oferecendo o espeto de peixe com acompanhamentos. O retorno do público tem sido fantástico. Tudo isso de forma online, pelo delivery e com segurança”.

Além da venda online, a feira oferece palestras e workshops nesta quinta-feira, 9 de julho, transmitidas pelo canal do Mais Delivery Gurupi nas redes sociais (Instagram e Youtube).

Programação de palestras de 9 de julho (quinta-feira)

Workshop Sebrae: Boas práticas de manipulação de alimentos em tempos de pandemia.

Instrutora: Auricelia Mendonça Cabral

Horário: 13h30 às 15h30

Evento Online no Microsoft Teans.

Inscrições no link: www.portaldeservicos.to.sebrae.com.br

Palestra: Lucrando com Delivery - Como ter um produto, uma embalagem e uma entrega que encante seu cliente e lucrar com isso

Apresentador: Raphael Das Graças Silva

Horário: 15h30 às 16h30

Local: Canal Mais Delivery (Youtube)

Talk Show - Os desafios do empresário nessa pandemia. Convidada: Elaine Leão (Bicicletas & Cia)

Horário::18h às 19h

Local: Canal Mais Delivery (Youtube)

Palestra: A importância do Posicionamento de Marcas em tempos de pandemia

Apresentadora: Michelli Massarelli Cabral

Horário: 19h30 às 20h30

Local: Canal Mais Delivery (Youtube)

Live Show Musical: Artista Local: João Bolo

Com divulgação das empresas participantes.

Horário: 20:45

Local: Canal Mais Delivery (Youtube)