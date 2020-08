Economia Feirão Limpa Nome Protesto para renegociar dívidas com até 50% de desconto começa nesta terça-feira Esse ano, a iniciativa será online pelo site e segue durante todo o mês de setembro

Começa nesta terça-feira, 1º, o Feirão Limpa Nome Protesto que este ano acontecerá pela online por causa da pandemia da Covid-19. A iniciativa é uma oportunidade para quem está com o nome protestado no Cartório de Palmas negociar virtualmente a dívida com possibilidade de até 50% de desconto. O Feirão é uma iniciativa do Tribunal de Justiça com o Cartório de Pro...