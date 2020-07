Economia Febre dos aplicativos de entrega causada pela pandemia gera falta de motos no País Em abril e maio, apenas 16 mil veículos saíram das fábricas brasileiras, que estão concentradas em Manaus; motoboys dizem ter percebido elevação nos preços de motocicletas nos últimos meses

A pandemia do novo coronavírus gerou um inesperado desequilíbrio no mercado de motocicletas. A produção despencou, com a suspensão das atividades das fábricas para proteger funcionários do risco de contágio. A demanda por motos, porém, foi estimulada pelos serviços de entrega, que cresceram durante o período de isolamento social. Resultado: chegou a haver falta de motos n...