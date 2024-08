Economia Fazenda define critérios de transparência para regularizar 'tigrinho', roleta e apostas A medida engloba modalidades virtuais como o jogo do tigrinho e outros caça-níqueis virtuais, jogos de cartas, roleta e formatos semelhantes

O Ministério da Fazenda publicou nesta quarta-feira (31) a portaria que regulamenta os jogos de aposta online. A medida engloba modalidades virtuais como o jogo do tigrinho e outros caça-níqueis virtuais, jogos de cartas, roleta e formatos semelhantes. No texto, são determinadas regras para cada modalidade, como as probabilidades específicas para jogos de cartas...