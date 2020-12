Economia Faturamento do ecommerce cresce 122% e empresas investem em infraestrutura Companhias como Mercado Livre, Amazon e B2W inauguraram grandes centros de distribuição durante pandemia

Nem em suas previsões mais otimistas, as empresas que trabalham com vendas digitais conseguiram acertar o desfecho de 2020. O faturamento do comércio online no Brasil mais que dobrou. O crescimento foi de 122% no acumulado do ano até novembro, na comparação com o mesmo período de 2019, mostra indicador de ecommerce da Câmara Brasileira da Economia Digital e...