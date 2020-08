Economia Faturamento do e-commerce aumenta 47% no 1º semestre; maior alta em 20 anos Informática dobrou receita no trimestre

As vendas online faturaram R$ 38,8 bilhões de janeiro a junho de 2020, alta de 47% em comparação com o mesmo período do ano anterior. É a maior expansão registrada em duas décadas. Os dados foram divulgado nesta quinta-feira (27) pela Ebit, uma empresa especializada em pesquisas sobre varejo online. Eis a íntegra (246 KB) do estudo. As vendas dos negócios exclusivamente online cresceram 26% n...