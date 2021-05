Economia Faturamento da indústria volta a crescer em março, segundo CNI Alta foi de 12,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado

A atividade industrial voltou a crescer no mês de março, com uma alta de 2,2% no faturamento das indústrias, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado do mês de março compensa em parte a queda de 3,6% no faturamento registrado em fevereiro, quando a atividade industrial sentiu...