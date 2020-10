Economia Faturamento da indústria em agosto supera período pré-pandemia, diz CNI Níveis de emprego e de utilização de capacidade instalada também se mantiveram em alta no mês

O faturamento da indústria de transformação ultrapassou em agosto o patamar verificado no início do ano, antes da pandemia, informou nesta terça (6) a CNI (Confederação Nacional da Indústria). Os níveis de emprego e de utilização de capacidade instalada também se mantiveram em alta no mês. Segundo a entidade o faturamento real da indústria de transformação cresce...