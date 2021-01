Começando o ano com uma expectativa de aumento na intenção de consumo, a pesquisa que mede esse índice ficou com 90,1 pontos em janeiro. Esse número representa um crescimento de 1,9 pontos e uma variação mensal de 2,1%. Em análise do histórico da Pesquisa de intenção de consumo das famílias de Palmas (ICF) o crescimento no índice geral vem ocorrendo desde novembro passado.

Ainda com registros de crescimento, outros aspectos analisados na pesquisa tiveram crescimento. Dos entrevistados, 73% disseram que se sentem mais seguros em seus empregos e 48,5% consideram que sua renda familiar está melhor que no mesmo período de 2020. O único item avaliado que teve variação negativa é a aquisição de bens duráveis, que teve uma pequena queda de 0,1%.

Nacionalmente

Conforme o ICF, na pesquisa nacional, o índice cresceu pela quinta vez seguida com aumento, em percentual, de +0,7% e 73,6 pontos. Entretanto, apesar dessas altas, o indicador registrou o pior desempenho para um mês de janeiro desde o início da série histórica em dez anos. Também no comparativo anual, houve recuo de 24,2%. A ICF está abaixo do nível de satisfação que é de 100 pontos desde abril de 2015.