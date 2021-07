Economia Falta de peças faz montadoras revisarem projeções para 2021 Anfavea revisou previsões de produção, principalmente pela escassez global de semicondutores

A Anfavea (associação das montadoras) revisou para baixo as previsões de produção e vendas para o mercado nacional em 2021. O principal motivo da mudança é a falta de peças para abastecer as linhas de montagem, com destaque para a escassez global de semicondutores. A entidade prevê agora que 2,46 milhões de veículos leves e pesados serão fabricados neste ano, uma al...