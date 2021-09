Economia Facebook sabe que Instagram é risco para saúde mental de adolescentes, diz jornal A rede social teria sido informada de que a plataforma piorava as questões de imagem de 1 em cada 3 meninas

O Facebook está ciente de que o Instagram, rede social da qual é dono, é potencialmente danoso para a saúde mental de meninas adolescentes, de acordo com reportagem publicada nesta terça-feira (14) pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal americano, uma apresentação que circulou entre os funcionários em março de 2020 mostrou que as comparações no Instagram poderi...