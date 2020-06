Economia Expectativa da safra do abacaxi é superar produção do último ano mesmo com a pandemia Em 2019, a área plantada era de 3.854 hectares com colheita de 69.230 toneladas

A expectativa para a Safra 2020 do Abacaxi, umas das principais frutas produzidas no Tocantins, é positiva e com potencial de superar a produção de 2019, mesmo com o cenário da pandemia da Covid-19. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado pela Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), a área plantada no último a...