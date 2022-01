Economia Executivo antecipa repasse de 1,1 mi em benefícios eventuais a 39 municípios por chuvas e enchentes Antecipação de recursos ocorreu para cidades em situação de emergência; Estado chega a 1.343 pessoas desalojadas e 543 desabrigadas

As fortes chuvas e enchentes em rios e córregos chegam a marca de 20 dias no Tocantins com uma série de danos materiais a famílias e as administrações estaduais e municipais. Até esta quarta-feira, 12, são 1.343 pessoas desalojadas e 543 desagregadas em 32 municípios monitorados pela Defesa Civil Estadual. A maioria das cidades afetadas ficam localizadas abaixo de jusantes no rio Tocant...