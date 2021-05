Economia Exclusão digital deixou famílias pobres sem auxílio emergencial Primeira barreira é a falta de acesso regular à internet

A exclusão digital prejudicou o acesso das famílias mais pobres ao auxílio emergencial durante a pandemia, de acordo com um estudo do FGV/Cemif (Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira, da Fundação Getulio Vargas). Pelos dados, 20% dos entrevistados das classes D e E que tentaram e não conseguiram o auxílio do governo apontam a falta de celular como u...