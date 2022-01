Economia Excesso de chuvas, traz impactos aos produtores e acarreta em prejuízos para agricultura e pecuária Precipitação tem superado os anos anteriores, o que pode afetar, na produtividade e trazer dificuldades quanto ao acesso nas lavouras

Com o excesso de chuvas entre os meses de dezembro e janeiro em todo o Tocantins, vários produtores já perderam parte de suas lavouras, outros estão com animais ilhados e com as vias de escoamento da produção agrícola comprometida, em razão da situação das estradas. O Diretor de Projetos e Captação de Recursos da Seagro, Corombert Leão, explica que o ...