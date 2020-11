Economia EUA barram ofensiva do Brasil de tentar via G20 avanço na OMC A delegação brasileira tentou emplacar um texto que defendia mudanças e avanços nos três pilares do funcionamento da OMC

Os Estados Unidos barraram uma tentativa do Brasil de emplacar um comprometimento mais forte do G20 com uma reforma da OMC (Organização Mundial do Comércio) que ajude a superar impasses na entidade. Nas conversas sobre a declaração final que deve ser divulgada após a cúpula virtual do grupo das 20 maiores economias do mundo, a delegação brasileira tentou emplacar um tex...