Economia ‘Eu sou duro na queda’, diz Paulo Guedes Ministro da Economia nega posição de 'fragilidade’ e não vê a sua saída do governo como ‘algo próximo’

Nas últimas semanas, no rastro das demissões dos ex-ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e de Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, ganharam intensidade no mercado os rumores sobre uma possível guinada na política econômica e a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, do governo. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter reafirmado mais de uma ve...