Economia “Estou precisando muito”, diz autônoma ao retirar cartão com auxílio de R$ 200,00 para alimentação Maria de Jesus é uma das 9.819 pessoas beneficiadas com o auxilio que visa atender famílias em situação de vulnerabilidade social devido a pandemia na Capital

“Chegou em boa hora, que é agora, que estou precisando muito”, afirmou a autônoma Maria de Jesus Ferreira dos Santos, de 33 anos, ao retirar o seu Cartão Família na Capital. Maria de Jesus é uma das 9.819 pessoas beneficiadas com o auxílio da Prefeitura de Palmas que paga três parcelas de auxílio no valor de R$ 200,00 para a compra de gêneros alimentícios as famílias e...