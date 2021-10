Economia Estou morrendo afogado, e Bolsonaro aparece e renova confiança, diz Guedes Em evento no Palácio do Planalto, o ministro também sugeriu um recado a membros da ala política ao afirmar que muitos querem desviar Bolsonaro do caminho das reformas

Após a crise deflagrada entre a ala política e a equipe econômica nas discussões sobre gastos do governo, o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta segunda-feira (25) que sempre recebe a confiança do presidente Jair Bolsonaro quando está "morrendo afogado". Em evento no Palácio do Planalto, o ministro também sugeriu um recado a membros da ala política ao afi...