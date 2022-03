Economia Estimativas para o PIB foram de alta de 3% a 5,3% ao longo de 2021 Para 2022, as projeções no começo do ano passado estavam em 2,5% de crescimento.

As projeções para o crescimento da economia brasileira no segundo ano da pandemia variaram de 3% a 5,3% ao longo de 2021. O PIB (Produto Interno Bruto) do país avançou 0,5% no quarto trimestre de 2021 e encerrou o ano com crescimento de 4,6%, segundo o IBGE. Os números do mercado não são muito diferentes das projeções do Ministério da Economia, que foram de 3,2% a...