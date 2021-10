Economia Estimativa indica aumento na produção de grãos no TO, com previsão de 5.840,9 milhões de toneladas Crescimento no Estado representa uma variação de 5,6 %

A nova safra tocantinense de grãos deve apresentar bons resultados no ano agrícola 2021/22. A estimativa é que o crescimento na produção seja em torno de 5,6%. A informações está no 1º Levantamento da Safra Grãos 2021/22, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), esta semana. Caso se confirme as previsões, a produção total deve ficar em 5.840,9 milhões d...