Economia Estiagem leva prefeita a declarar situação de emergência na zona rural de Jaú do Tocantins Licitações estão dispensadas para bens e serviços de combate à estiagem que durem até 180 dias

A prefeita de Jaú do Tocantins Luciene Lourenço (PSD) declarou situação de emergência na zona rural do município em decreto publicado nesta sexta-feira, 23. O município possui 3.334 habitantes e fica a 378 km da capital, no sul do Tocantins. Com a área territorial de 2.167,201 km² e possui apenas 1,07 km² de área urbanizada. Segundo a normativa...