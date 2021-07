Economia Estado sanciona e publica lei que cria e oficializa espaço do Parque Agrotecnológico do Tocantins Medida efetiva a autorização para público-privada para o desenvolvimento de ações no espaço

A Lei nº 3.803 que cria o Parque Agrotecnológico do Tocantins está publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 30. Esse ato oficializa a criação do espaço exclusivo para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao agronegócio, pesquisas agrotecnológicas, feiras, exposições e eventos. Com a lei, o parque fica criado no espaço onde tradicionalmente ocorre ...