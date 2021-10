Economia Estado sanciona e publica lei de incentivo da inserção de 5 mil jovens no mercado de trabalho Medida é para jovens de 16 a 21 anos para jovens desempenharam atividades laborais nos órgãos que compõem a administração direta e indireta da gestão estadual

Com o objetivo de inserir mais de cinco mil jovens, de 16 a 21 anos, no mercado de trabalho, o Governo do Tocantins publicou a Lei n° 3.830, que institui o TO Mais Jovem. Sancionada pelo governador Mauro Carlesse, a medida está publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 18. A partir dessa lei, os jovens desempenharam atividades laborais nos órgãos que com...