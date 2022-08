Economia Estado reduz alíquota de ICMS de prestação de serviços em comunicação de 27% para 18% Medida Provisória reduz alíquota do imposto para cumprir legislação federal que fixou percentual para serviços de comunicação, combustíveis e energia elétrica

Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira, 2, a Medida Provisória (MP) de nº 21/2022 altera a lei nº 1.287 para reduzir de 27% para 18%, a alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de atividades relativas à prestação dos serviços de comunicação. A MP está em vigor, e vale até o dia 31 de d...