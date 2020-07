Economia Estado publica lei para venda de ações de hidrelétrica e investir dinheiro em obras Estado vai vender ações da empresa Lajeado Energia e os recursos devem ser destinados a obras que contemplarão várias regiões do Estado

O Governo do Tocantins publicou nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial do Estado a Lei nº 3.704. que autoriza a venda de ações que a gestão estadual tem da empresa Lajeado Energia S.A. A medida sancionada pelo governador Mauro Carlesse (DEM) visa arrecadar recursos para viabilizar obras de infraestrutura, construção, reforma e ampliação de hospitais, além de moradias...