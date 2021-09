Economia Estado entrega títulos de terras para 117 famílias da comunidade quilombola Barra do Aroeira Ação ocorre nesta sexta-feira, 3, com entrega de cestas básicas, assistência rural e emissão de carteiras de identidade

Nesta sexta-feira, 3, o Governo do Tocantins entrega títulos definitivos de terras para 117 famílias quilombolas compostas por cerca de 1,2 mil pessoas que vivem da agropecuária e do extrativismo. Os beneficiados são da comunidade Barra do Aroeira, em Santa Tereza do Tocantins. Durante a entrega ainda, serão realizadas também ações sociais e de orientação à comunidade n...