Economia Estado define realização da Agrotins 2021 em junho com o tema ''Agro 4.0: tecnologia no campo'' Data escolhida pela gestão, de 15 a 18 de junho, foi divulgada pelas redes sociais da gestão

Em publicação nas redes sociais, o Governo do Tocantins informou que a Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) 2021 já tem data. O evento está previsto para ser realizado entre os dias 15 e 18 de junho, conforme determinado pelo governador Mauro Carlesse. Ainda na postagem, a gestão estadual divulgou o tema desta edição, que será "Agro 4.0: tecnologia no cam...