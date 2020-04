A crise do coronavírus impactou diretamente o bolso de muitos brasileiros, já que o isolamento social, medida necessária para diminuir o contágio pela doença, provocou o fechamento de estabelecimentos comerciais não-essenciais, como shoppings, bares, lojas de roupas e cosméticos. Mesmo com o auxílio emergencial, conseguir formas de ganhar dinheiro extra, sem sair de casa, ainda é essencial para quem está no aperto.

Para elencar ideias de negócios promissores nos tempos de crise e distanciamento social, o E-Investidor ouviu a consultora de marketing do Sebrae/SP, Fernanda Bueno. Confira as cinco principais dicas:

1 – Refeições por encomenda

Com boa parte da população em casa, a demanda por alimentos para entrega/retirada aumentou. O aplicativo de delivery Rappi, por exemplo, registrou alta de 30% nas vendas no mês de março. Além da possibilidade de abrir uma ‘cozinha fantasma’ em algum app de entrega, é possível fazer as receitas pensando em atender os clientes locais. “Fazer bolos, salgados ou cafés da manhã para a vizinhança pode ser uma boa opção”, disse Bueno.

2 – Aulas e cursos on-line

Sabe cantar, cozinhar, costurar, falar inglês, ou algum conhecimento específico? Vender ebooks ou dar aulas online podem te ajudar a ganhar dinheiro extra. No período de isolamento, muitos profissionais procuram por cursos para aprimorar conhecimentos, se qualificar ou simplesmente sair do tédio. “Pense no que você gosta de fazer e tem aptidão”, afirmou a consultora.

3 – Mercado infantil

Com a quarentena e fechamento das escolas, as crianças estão em casa – e os pais precisam ser criativos para entreter esse público que demanda tanta atenção. “Vender kits de brincadeiras e jogos, fazer contação de histórias online, entre outros produtos e serviços que atendam a essa faixa etária podem se tornar uma boa fonte de renda”.

4 – Brechó digital

Reveja as roupas que você não usa mais. É a chance de tirar uma renda extra de peças encalhadas no armário. “Nesse momento a gente tem que pensar, falando de finanças, em duas situações: eliminar despesas necessárias e produtos parados em casa”, afirmou. Os serviços relacionados ao conserto de roupas também são uma opção de prestação de serviço para quem tem habilidade com costura. “Em crises, o setor de consertos acaba mais alavancado”.

5 – Kits de presentes para “festas online”

Apesar de não presenciais, as festas de aniversários continuam acontecendo via programas de chamadas de vídeo. Montar kits de presentes criativos pode facilitar a vida das pessoas, principalmente nessa época de quarentena. “É um mercado novo, as pessoas enviam pequenos kits para o aniversariante, cantam parabéns online e etc”, concluiu a consultora.