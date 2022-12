Economia Está autorizado a partir desta segunda-feira, 21, o plantio de algodão no Tocantins Vazio sanitário que encerrou neste domingo, 20, durou 60 dias; janela de plantio da cultura segue até o próximo dia 15 de janeiro para primeira safra (sequeiro)

A partir desta segunda-feira, 21, os cotonicultores tocantinenses podem iniciar o plantio, já que o período do vazio sanitário para a cultura do algodão, com duração de 60 dias, encerrou no neste domingo, 20. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), a janela de plantio da cultura ocorre até o próximo dia 15 de janeiro para primeira safra (sequeiro), a...