Economia Esperança por vacinas leva dólar ao menor patamar global em 2 anos Previsão é queda maior em 2021. Economias devem voltar ao normal. No Brasil, dólar se valorizou no ano

O dólar atingiu seu menor patamar dos últimos dois anos no mercado global nesta semana. A queda se deve, em grande parte, ao êxito dos testes de vacinas para a Covid-19, o que pode significar para os mercados a retomada da normalidade no próximo ano, permitindo que investidores façam apostas em ações, títulos e moedas fora dos Estados Unidos. De acordo com o ICE ...