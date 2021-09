Economia Equipe econômica tenta travar Bolsa Família em R$ 300 com novo IOF Como a medida reforça o Bolsa Família apenas neste ano, há receio no mercado de que o governo seja obrigado a manter o aumento de tributação em 2022 caso essa seja a única forma de encontrar verba para o programa

Ao formular o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), a equipe econômica buscou criar uma espécie de trava para fazer com que o Bolsa Família seja ampliado para, no máximo, R$ 300. Componentes da área política do governo vinham pressionando por valores mais altos. Segundo um membro do Ministério da Economia, o aumento do imposto foi calculado para v...