Economia Equipe econômica estuda privatização para bancar obras e programa social Medida seria forma de ganhar apoio do Congresso e convencer alas política e militar do governo

O Ministério da Economia estuda a criação de um mecanismo para aplicar em obras públicas e programas sociais parte do dinheiro arrecadado com a privatização de estatais. O objetivo é reduzir as resistências no Congresso à venda dessas empresas e ganhar apoio dentro do governo. A ideia é criar um fundo de desinvestimento, que seria alimentado por uma fatia dos re...