Economia Equipe de Guedes culpa custo Brasil e sonda chineses para assumir fábricas da Ford Resposta ampla para fechamento de fábricas é aprovar reformas, afirmam membros do governo

O Ministério da Economia montou um grupo de trabalho para avaliar o fechamento das fábricas da Ford no país e está entrando em contato com outras montadoras sobre a possibilidade de elas assumirem as unidades da marca. Já foram acionados pelo governo federal presidentes e outros executivos de três fabricantes mundiais para buscar um destino para as fábricas de Cam...