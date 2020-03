Economia Entrega de declarações do Simples Nacional e MEI são prorrogadas; confira datas Decisão baseia-se nos impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no Brasil

Está prorrogado até 30 de junho o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei). A medida do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem o objetivo de diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no Brasil. A prorro...