Economia Entenda acordo entre Azul e Gol para compartilhar voos domésticos Segundo a Agência Brasil, o acordo valerá apenas para rotas domésticas exclusivamente operadas por uma das duas companhias

Os clientes da Azul e da Gol podem comprar passagens de uma companhia nos canais de venda de outra, a partir do fim de junho. As informações são da Agência Brasil. Nesta quinta-feira (23), as duas empresas anunciaram um acordo de cooperação comercial por meio de codeshare, compartilhamento de códigos em inglês.