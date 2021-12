Economia Entenda a queda de 8% da agropecuária no PIB do 3º trimestre Seca, geadas e o fim da safra de soja tiveram impacto no resultado econômico

A queda da agropecuária no PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre reflete uma combinação de fatores que inclui efeitos sazonais, base de comparação elevada e prejuízos do clima adverso, indicou nesta quinta-feira (2) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O setor caiu 8% no país na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Com o ...