Economia Energia solar em casa ganha impulso com alta na conta de luz e home office De acordo com dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), foram instalados 41% a mais de sistemas para geração distribuidora, do que no mesmo período do ano anterior

O mercado de painéis solares para geração de energia por consumidores segue em expansão, impulsionado pelo aumento na conta de luz, preocupações com a crise hídrica e maior disseminação do home office. De acordo com dados da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), de janeiro a agosto de 2021 foram instalados 180 mil sistemas para geração distri...